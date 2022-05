Rihanna (34) liebt ihre Rolle als Mutter! Im Januar wurde publik, dass die "Diamonds"-Interpretin und ihr Partner A$AP Rocky (33) zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Nun ist ihr Sprössling endlich da und auch das Babygeschlecht ist bereits bekannt. Am 13. Mai haben die beiden Musiker einen Jungen auf der Welt begrüßt. Doch wie kommt Rihanna in ihren ersten Tagen als frischgebackene Mama zurecht? Ein Insider hat ausgepackt!

"Rihanna meistert die Mutterschaft wie ein Naturtalent", versicherte eine ihr nahestehende Quelle gegenüber HollywoodLife und verriet weiter, dass sie und ihr Partner ganz beschützende Eltern für ihren Jungen seien. Um ihren Sohnemann vor möglichen Infektionen abzuschirmen, sollen die beiden ihre Zeit deshalb zu dritt zu Hause in LA genießen. "Rihanna ist schon sehr vorsichtig und achtet darauf, dass sich jeder die Hände wäscht, Masken trägt und dem Baby nicht zu nahe kommt", berichtete der Insider weiter.

Wie gut sie sich bereits während ihrer Schwangerschaft in ihrer neuen Mami-Rolle gefühlt hatte, zeigte die Musikerin immer wieder happy in der Öffentlichkeit. Total stolz präsentierte sie ihren Babybauch immer wieder in stylishen Looks – dabei setzte sie ihre Kugel vor allem in transparenten und bauchfreien Outfits in Szene.

PhotosByDutch / SplashNews.com / Action Press Rihanna und A$AP Rocky im April 2022

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

TPG / BACKGRID Rihanna, April 2022

