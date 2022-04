Rihanna (34) ist im Schwangerschaftsendspurt! Ende Januar überraschte die "Diamonds"-Interpretin ihre Fans mit niedlichen News – sie und ihr Partner A$AP Rocky (33) werden zum ersten Mal Eltern. Wie wohl sich die Sängerin mit ihrem Babybäuchlein fühlt, zeigt sie seitdem immer wieder, indem sie ihre immer praller werdende Körpermitte mit stylishen Outfits in Szene setzt. In ihrem neuesten Look lenkt Rihanna die Aufmerksamkeit erneut direkt auf ihre Megakugel.

Am Mittwoch haben Paparazzi die werdende Mutter auf dem Weg zum Abendessen in Hollywood abgelichtet. Ihre Kugel hat Rihanna dabei in einem dunkelblauen bauchfreien Zweiteiler aus Maxirock und Bandeau-Top in den Fokus gerückt – und ermöglicht mal wieder freie Sicht auf ihre prallen Schwangerschaftsrundungen. Ihren einfarbigen Dinner-Look hat die 34-Jährige mit einer blauen Cap, Sneakers und einer Schultertasche aufpoliert.

So wie es aussieht, muss Rihanna nicht mehr lange warten, bis ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Dass sie bereits im letzten Drittel der Schwangerschaft ist, bestätigte die Musikerin selbst bereits Mitte März in einem Interview mit Elle.

Instagram / badgalriri Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022

Getty Images Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

