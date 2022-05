Auf diese Nachricht haben ihre Fans gewartet! Vor wenigen Monaten haben Rihanna (34) und ihr Freund A$AP Rocky (33) verraten, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Sängerin hatte die süßen News damals mit Bildern ihres ziemlich runden Bauches bekannt gemacht. Obwohl die Musikerin regelmäßig Updates rund um ihre Schwangerschaft gegeben hatte, war es zuletzt ruhig um sie geworden. Jetzt ist klar, warum: Rihannas Baby hat das Licht der Welt erblickt.

Das berichtet jetzt zumindest TMZ. Das Paar selbst hat sich zu den angeblichen Babynews zwar noch nicht zu Wort gemeldet – offenbar wurde durch Insider aber auch schon das Geschlecht des Kindes bekannt. Dem Bericht nach haben die Dunkelhaarige und ihr Liebster einen Jungen auf der Welt begrüßt – und das wohl schon am 13. Mai.

Ob die beiden vor der Geburt ihres Sohnes ihre Liebe auch mit dem Jawort am Altar besiegelt haben? Zuletzt wurden immer wieder Gerüchte laut, dass die Hochzeit in unmittelbare Nähe gerückt sei. "Rihanna hat bereits mit Fotografen gesprochen, die sie als ihre engen Freunde sieht, um magische Momente ihrer Hochzeit mit A$AP festzuhalten", berichtet eine anonyme Quelle gegenüber The Sun.

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

TPG / BACKGRID Rihanna, April 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

