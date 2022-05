Diese Kritik kann Yeliz Koc (28) nicht ernst nehmen! Die einstige Bachelor-Kandidatin erfüllte sich einen ganz besonderen Traum und zierte die Juni-Ausgabe des Playboys. Dass diese Entscheidung nicht jedem gefällt, hat die Mutter einer Tochter bereits im Vorfeld kommen sehen. Neben zahlreichen Bewunderern erreichten sie tatsächlich auch kritische Kommentare. Doch Yeliz steht darüber und kann über manche Anmerkungen nur lachen!

In ihrem Podcast "Bad Boss Moms" sprach sie mit ihrer Schwester Filiz Koc (35) über das Nachbeben, das ihr Playboy-Cover ausgelöst hat. Die beiden haben sich einige Kommentare dazu durchgelesen. "Mein absolutes Highlight war dieses Mal: Dein Ohrläppchen ist ganz schön groß, ist mir gar nicht so aufgefallen", amüsierte sich Filiz. Auch Yeliz nimmt sich diese Bemerkung nicht zu Herzen: "Da hätte ich auch am liebsten kommentiert: Ein Wunder, dass dir meine großen Füße nicht aufgefallen sind."

Dass manche Menschen bei ihren Handlungen stets das Haar in der Suppe suchen, weiß Yeliz. "Ich kann Gott sei Dank gut damit umgehen, was mich selbst auch wundert", merkte die Influencerin an. Dass dennoch so viel Negativität herrscht, macht sie allerdings bedrückt: "Es gibt Menschen, die nehmen sich das zu Herzen. Und das finde ich so schlimm."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz und Filiz Koc im November 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022

