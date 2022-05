Ob sich Jennifer Frankhauser (29) ihren Urlaub so vorgestellt hat? Die ehemalige Dschungelkönigin und ihr Partner Steffen König werden bald zum ersten Mal Eltern. Regelmäßig lässt die Influencerin ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben: So verriet sie unter anderem bereits, dass sie einen Jungen bekommt, der auf den Namen Damien Andreas König hören soll. Mittlerweile bekommt Jenny die Veränderungen ihres Körpers auch immer mehr zu spüren: Sie gab jetzt preis, dass sie während ihrer Dubai-Reise kaum etwas unternehmen kann!

Auf Instagram veröffentlichte die 29-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Babybauch in einem schwarzen Kleid in Szene setzt. In der Bildunterschrift schwärmte sie von ihrem Urlaub in der arabischen Strandmetropole. Doch tatsächlich musste sich die werdende Mutter während der Auszeit etwas zurücknehmen. "Ich musste aber echt feststellen, dass man als Schwangere im Urlaub eigentlich wirklich fast nichts tun kann außer Futtern und Schwimmen. Zu viel Laufen war nicht drin und Wassersport ging auch nicht", meinte Jenny.

Tatsächlich ist die Sängerin aber auch ganz froh darüber, dass sie sich während der Reise etwas entspannen konnte. Immerhin hat sie vor der Geburt noch genug Stress. "Sobald wir zu Hause sind, beginnt die Renovierung. [...] Dann folgt der große Umzug und gefühlt direkt danach kommt auch schon unser kleiner Prinz Damian auf die Welt", berichtete Jenny von ihren Plänen.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022 in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de