Wer schafft es ins Finale? Noch sechs Models kämpfen um ihren großen Traum, diese Staffel von Germany's next Topmodel zu gewinnen. In der heutigen Folge mussten sie sich zunächst bei einem Shooting in schwindelerregender Höhe behaupten und später beim Walk sowohl Heidi Klum (48) als auch ihre Tochter Leni (18) von sich überzeugen. Doch im Finale sind nur fünf Plätze frei: Welches Model muss die Show heute verlassen?

Bei der letzten Entscheidung muss sich das Mutter-Tochter-Gespann zwischen zwei Kandidatinnen entscheiden: Lieselotte Reznicek und Noëlla Mbomba sind noch übrig. Für die 66-Jährige hatte die Moderatorin viele warme Worte übrig: "Du hast jetzt schon Geschichte geschrieben: Denn du bist mit 66 Jahren die älteste Halbfinalistin aller Zeiten." Doch für das Finale ist Lieselottes Leistung nicht genug: Lieselotte muss ihre Koffer packen. "Ich war mir oft nicht sicher, ob du verstehst, was es bedeutet, ein Model zu sein", erklärte Heidi. Noëlla hat damit das beliebte Ticket ins Finale ergattert.

Lieselotte zeigte sich daraufhin dankbar, dass sie diese Erfahrung machen durfte und es so weit geschafft hat. Mit Tränen in den Augen umarmte sie Heidi und verabschiedete sie sich. "Ich finde diese Entscheidung voll in Ordnung. Ich freue mich einfach: Platz sechs!", rief sie kurze Zeit später.

Anzeige

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Anzeige

ActionPress Lieselotte Reznicek, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Lieselotte Reznicek bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de