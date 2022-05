Leona Lewis (37) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Im März hatte die Sängerin ihre Fans mit den freudigen Nachrichten überrascht, dass sie und ihr Partner Dennis Jauch zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem präsentiert die gebürtige Britin ihre wachsende Babykugel auch immer wieder stolz. Egal ob in einem eng anliegenden Kleid oder lässig in einer weißen Hose – die werdende Mama weiß ihre Körpermitte perfekt in Szene zu setzen. Nun bezauberte Leona in einer lässigen Rock-Pullover-Kombi in Pink.

Am vergangenen Donnerstag wurde die "Bleeding Love"-Interpretin von einigen Paparazzi in West Hollywood abgelichtet. Gemeinsam mit ihrem Mann nahm die 37-Jährige dort an einem Kurs teil, der die werdenden Eltern auf die Geburt vorbereiten soll. Dabei begeisterte die X Factor-Gewinnerin in einem coolen Outfit. Zu einer farblich aufeinander abgestimmten Pullover-Rock-Kombi in Rosa kombinierte sie protzige schwarze Boots. Auf den Bildern ist zu erkennen, wie Leona ihren Babybauch liebevoll hält. Auch einige ausgiebig lachende Schnappschüsse gibt es von ihr.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Songwriterin ihre Community auf Instagram mit einer neuen Aufnahme ihres Babybauches begeistert. Sorgenfrei posierte Leona in einem hellgrünen Bikini, der ihre Kugel perfekt in Szene setzte. "Du siehst so schön aus! Ich liebe deinen Bauch", hatte ein Abonnent begeistert unter dem Post kommentiert.

GP / MEGA Dennis Jauch und Leona Lewis im Mai 2022

GP / MEGA Leona Lewis im Mai 2022

GP / MEGA Leona Lewis, Schauspielerin

