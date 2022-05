Hat Eric Sindermann (33) seine Freundin Katharina Hambuechen so zur Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars gebracht? Der ehemalige Handballer wurde im Reality-TV durch seinen Auftritt bei Ex on the Beach bekannt – einer Flirtshow. Dort prahlte er unter anderem damit, wie viele Frauen auf seiner Sexliste stehen. Mittlerweile hat der angehende Rapper aber nur noch Augen für Katha. Obwohl sie eigentlich nicht in der Öffentlichkeit steht, begleitet die Düsseldorferin ihn bald ins Sommerhaus. Aber wie kam es dazu? Gegenüber Promiflash hat Eric schon vor Bekanntgabe der Sommerhaus-Pärchen eine Andeutung gemacht.

Bei der Releaseparty seines Songs "Wollte immer Promi sein" betonte der 33-Jährige, dass er sich gut vorstellen könnte, mit seiner Partnerin an einem TV-Format teilzunehmen. Obwohl die Analystin dem Business des Berliners noch etwas skeptisch gegenüberstand, schloss er schon damals nicht ganz aus, dass Katha etwas mit ihm starten würde. Und zwar aus einem bestimmten Grund. "Die Datingshows sind bei mir weggefallen, dementsprechend fehlt mir auch ein bisschen Geld, deswegen muss Katha mir auch ein bisschen entgegenkommen – und mal zusammen was machen", witzelte er.

Und tatsächlich ist die Blondine dem Promi Big Brother-Star entgegengekommen – zusammen mit Kader Loth (49) und ihrem Partner Ismet Atli, dem Bauer sucht Frau-Pärchen Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer sowie fünf weiteren VIP-Turteltauben-Duos beziehen sie die Sommerbehausung der diesjährigen Staffel. Dort müssen sie beweisen, dass ihre Liebe der Megaherausforderung standhalten kann.

Ex On The Beach, TV NOW Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katha im März 2022 in Berlin

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

