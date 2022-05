Es ist ein harter Tag für Kelly Rizzo. Im Januar wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Bob Saget (✝65) leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Der Grund dafür war eine Kopfverletzung, die er sich am Abend zuvor zugezogen hatte. Seine Witwe trauert seither immer wieder öffentlich im Netz um den Full House-Star. Vor allem an ihrem Geburtstag fällt ihr Bobs Verlust besonders schwer.

Via Instagram teilte Kelly am Donnerstag einen rührenden Zusammenschnitt verschiedener Videos, die die 43-Jährige gemeinsam mit Bob an ihren vergangenen Geburtstagen zeigen. Unter ihrem Beitrag verfasste sie noch einige emotionale Worte zu ihrem Ehrentag. "Mein Geburtstagswunsch ist es, noch einen Tag mit Bob zu verbringen. Aber da ich das nicht haben kann, erfreue ich mich an Erinnerungen", schrieb Kelly und bedankte sich in ihrem Post bei Bob für seine Liebe und Unterstützung.

Zwei Tage von ihrem Geburtstag wäre der Schauspieler 66 Jahre alt geworden. Auf ihrem Account teilte sie deshalb eine Reihe von Fotos und Videos und gratulierte ihrem Ehemann mit rührenden Worten. "Dieser letzte Urlaub war wirklich etwas ganz Besonderes. Wir haben uns gefeiert", erinnerte sich Kelly.

Instagram / eattravelrock Kelly Rizzo, Journalistin

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

