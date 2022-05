Es ist ein schwieriger Tag für sie! Kelly Rizzo verlor Anfang des Jahres ihren Ehemann Bob Saget (✝65). Der Schauspieler war an den Folgen einer schweren Kopfverletzung gestorben. Seitdem gedenkt die Blondine seiner immer wieder mit emotionalen Worten. Gestern wäre der Full House-Star 66 Jahre alt geworden – ein Anlass für Fans und Weggefährten, besonders an ihn zu denken. Auch Kelly gratulierte ihrem Liebsten nun rührend.

Auf Instagram teilte die 42-Jährige jetzt eine Reihe von Fotos und Videos, die sie gemeinsam mit Bob zeigen. "Alles Gute, mein Liebster! Diese Fotos sind vor genau einem Jahr in Mexiko entstanden." Das Paar habe seine Geburtstage immer mit einer gemeinsamen Reise verbunden, erklärte Kelly. "Dieser letzte Urlaub war wirklich etwas ganz Besonderes. Wir haben uns gefeiert!", erinnerte sie sich an die Tage in Mittelamerika.

Viele Weggefährten nutzten Bobs Geburtstag, um sich an ihn zu erinnern. Neben seinem einstigen Serien-Kollegen John Stamos (58) meldete sich auch John Mayer (44) zu Wort. "Wir vermissen dich alle hier unten. Ich würde dich heute so gern zum Abendessen treffen", schrieb der Musiker an seinen Freund.

Kelly Rizzo in Los Angeles

Bob Saget und Kelly Rizzo im Mai 2021 in Mexiko

Bob Saget und John Mayer, 2018

