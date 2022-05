Anfang April teilte Jennifer Frankhauser (29) erfreuliche Nachrichten mit ihrer Community: Die einstige Dschungelcamp-Siegerin und ihr Freund Steffen König erwarten Nachwuchs. Wie stolz die werdende Mama jetzt schon auf ihren kleinen Jungen ist, teilt sie seither immer wieder mit niedlichen Schwangerschaftsupdates und Babybauch-Pics im Netz. Nun gab die Influencerin ein weiteres süßes Detail preis: Jenny kann ihr Baby endlich in ihrem Bauch spüren!

Via Instagram stellte sich Jenny am Samstag einigen Fragen ihrer Fans. Dabei wollte ein Follower wissen, ob sie ihr Baby inzwischen fühlt. Immerhin war die 29-Jährige in den vergangenen Tagen etwas besorgt darum, dass ihr Sohnemann noch nichts von sich hören lässt. In der 21. Schwangerschaftswoche kann Jenny nun endlich aufatmen! "Dieses 'Blubb' wird immer deutlicher und häufiger (kann es nicht anders erklären)", plauderte sie in ihrer Story aus und meint damit, dass sie ihr Baby inzwischen spüren kann.

Noch vor der Geburt ihres Sprösslings verriet Jenny bereits den Namen ihres Kleinen: Damian Andreas König! "Mein Sohn trägt ihn zu Ehren meines über alles geliebten Vaters Andreas Frankhauser", verkündete sie stolz im Netz. Außerdem sei Andreas auch der Zweitname des Vater ihres Kindes.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König

