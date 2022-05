Für Jennifer Frankhauser (29) könnte es momentan nicht besser laufen! Anfang April verkündete die einstige Dschungelcamp-Siegerin, dass sie und ihr Partner Steffen König ihren ersten Nachwuchs erwarten. Vor einigen Tagen gaben die beiden Verliebten das Geschlecht ihres Babys bekannt: Sie bekommen einen Jungen! Seither gibt die Influencerin immer wieder niedliche Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag. Im Netz teilte Jenny nun einige Urlaubseindrücke und zeigt, wie happy sie als werdende Mami ist.

Gemeinsam mit ihrem Freund genießt Jenny momentan eine sonnige Auszeit im Dubai-Urlaub. Via Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit am Montag ein süßes Bild mit ihren Fans. Darauf ist die 29-Jährige sitzend am Poolrand zu sehen, wie sie ihr Bäuchlein im Bikini in Szene setzt. "Können es nicht abwarten, dich endlich kennenzulernen, kleiner Junge", schrieb Jenny zu dem Schnappschuss, auf dem Steffen ihr einen liebevollen Kuss auf ihre immer praller werdende Babykugel gibt.

Für ihren Sprössling hat sich Jenny sogar schon einige Namen überlegt. "Ich liebe sehr ausgefallene Namen oder italienische, aber der Name muss zum Nachnamen passen. Und am liebsten auch zum Zweitnamen", plauderte sie in ihrer Instagram-Story aus. Wie Jenny und Steffen ihr Baby nennen wollen, wollen die werdenden Eltern schon bald verraten.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, April 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen

