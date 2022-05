Die Hälfte ist schon rum! Auch in diesem Jahr hat sich bei Kampf der Realitystars ein bunter Cast am Starstrand in Thailand versammelt. Und die Promis brachten die Sala schon mächtig zum Beben: Jan Leyk (37) ging in der Show die Jakic-Zwillinge (25) verbal an – und attackierte nach seinem Rauswurf sogar die Macher der Show. Mike Cees-Monballijn traf auf Sommerhaus der Stars-Rivalin Sissi Hofbauer (26) und drückte sich um eine Entschuldigung. Zwei freiwillige Exits runden die erste Halbzeit der dritten Staffel ab: Mauro Corradino (51) und Chethrin Schulze (30) fühlten sich vor Ort offenbar nicht wohl. "Es hat zwar niemand gesehen, aber eigentlich war ich dort die meiste Zeit am Weinen und da wusste ich: Hier gehöre ich nicht her!", begründete die Beauty ihre Entscheidung gegenüber Promiflash.

