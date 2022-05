Jan Leyk (37) rastet aus! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht Darsteller war bei der diesjährigen Ausgabe von Kampf der Realitystars mit von der Partie und kämpfte um den Sieg. Nach fünf Folgen war für ihn jedoch schon wieder Schluss und er musste die Heimreise antreten. Vor seinem Exit kam es zu einem Eklat, in welchem er die Jakic-Twins (25) beleidigte. Doch damit nicht genug: Im Netz schoss Jan heftig gegen die "Kampf der Realitystars"-Produktion!

In seiner Instagram-Story erhob der Reality-TV-Darsteller nun heftige Anschuldigungen gegen die Mitarbeiter des Senders und nannte diese sogar namentlich. Die Producer hätten in Folge fünf Einzelgespräche mit dem Cast geführt und verfolgten dabei ein bestimmtes Ziel, wie Jan zu wissen meint. "Diese Gespräche dienten ausschließlich dazu, Entscheidungen zu beeinflussen und Rauswürfe zu manipulieren", hieß es in seinem Statement. Das sei laut dem 37-Jährigen einfach nur unfair gewesen und habe nichts mit Menschlichkeit zu tun.

Der Sender nahm die Aussagen von Jan jedoch eher sarkastisch und konterte direkt. "Das wahre Opfer ist hier natürlich Jan. Das bestätigen zahlreiche Experten, wie zum Beispiel Jan, aber auch Jan, und natürlich Jan. Sowie Jan", hieß es in einem Statement auf Twitter.

Anzeige

RTLZWEI Jan Leyk und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, September 2021

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de