Ruth Moschner (46) teilt einige emotionale Worte mit ihren Followern! Seit mehr als 20 Jahren zählt die Schauspielerin und Schriftstellerin als feste Größe im deutschen Showgeschäft. Auch als Moderatorin oder Jurymitglied bei The Masked Singer zeigt sich die Blondine immer wieder gut gelaunt vor der Kamera. Doch die gebürtige Münchenerin hat auch ihre schlechten Momente. Im Netz gab Ruth nun ein tränenreiches Statement!

Via Instagram veröffentlichte Ruth einen emotionalen Post, der sie nach dem Weinen zeigt – denn auf ihrem Selfie ist zu sehen, wie ihr einige Tränen über die Wangen gelaufen waren. Der Grund: Ruth möchte ihren Fans zeigen, dass auch sie hin und wieder Schattenseiten durchlebt. "Eine der meist gestellten Fragen hier ist, wie ich es schaffe, immer gut gelaunt zu sein! Und ich antworte stets, dass ich es nicht durchgehend bin", stellte sie ehrlich klar. Vielmehr wolle sie ein Verständnis dafür schaffen, dass es in Ordnung sei, zu all seinen Gefühlen zu stehen.

Ruths Fans und viele Promis feiern das Statement. Denn ebenso wie Motsi Mabuse (41), Janine Kunze (48) und Larissa Marolt (29) kommentierten auch Jasna Fritzi Bauer (33) und Martin Rütter (51) fleißig Herz-Emojis in die Kommentarspalte unter ihren Post.

Anzeige

Getty Images Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

Anzeige

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner im November 2021

Anzeige

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de