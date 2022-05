Harry Styles (28) weiß, wie man auffällt! Der Sänger erlangte durch die bei X Factor gegründete Boyband One Direction Bekanntheit. Doch nach vielen erfolgreichen Songs und einem Kinofilm verkündeten die vier Bandmitglieder – Harry, Zayn Malik (29), Louis Tomlinson (30) und Liam Payne (28) – 2016 eine kreative Pause, die bis heute andauert. Seitdem geht jeder der vier Jungs als Solokünstler eigene Wege. Bei einem Konzert in New York performte Harry nun in einem eher ungewöhnlichen Outfit.

Was hat sich der Brite denn dabei gedacht? Zu seinem Auftritt kam der 28-Jährige in einem gestreiften Overall in den Farben Schwarz, Braun und Neongrün. Doch der Farbmix allein war nicht das Auffälligste an seiner Kleiderwahl, sondern auch der trompetenartige Schnitt: Der bunte Einteiler gleicht an den Beinen einer Schlaghose und auch die Ärmel werden an den Enden breiter. Das skurrile Outfit kombinierte der Künstler mit vielen Goldringen und schwarzen Sneakern. Der Sänger fühlte sich jedoch sichtlich wohl in seinem Look und legte eine mitreißende Show hin.

Dass Harry gern mal zu extravaganter Mode greift, hat er in der Vergangenheit schon bewiesen. So zeigte sich der Freund von Olivia Wilde (38) in dem Musikvideo zu seiner Single "As It Was" in einem knallroten glitzernden Ganzkörperanzug. Mit den fast 130 Millionen Aufrufen auf YouTube sind der Clip und der Song ein voller Erfolg.

