Josephine Welsch (29) hat sich in einen alten Bekannten verliebt! Die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Ex Robert Dallmann haben sich im vergangenen Jahr getrennt. Lange Zeit musste die Blondine aber nicht als Single durchs Leben gehen: Die dreifache Mutter hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Ihren Freund David Köllner hat Josephine aber nicht erst jetzt kennengelernt – ganz im Gegenteil. Das Paar ist schon zusammen zur Schule gegangen.

"Eigentlich habe ich nur mal einen alten Schulfreund besucht. Wir sind zusammen in die Oberstufe gegangen", plauderte die 29-Jährige am Rande des Love Only Festivals von Oceans Apart in Berlin gegenüber Promiflash aus. Der Fitnessfan und sie seien zwar nicht in eine Klasse gegangen – kennen sich aber aus der Schule. "Aus Freundschaft wurde dann mehr", fügte die Berlinerin hinzu.

Wie lange David und sie offiziell ein Paar sind, ist Josephine selbst nicht ganz klar. "Das kann man immer nicht so genau sagen. Mit Kindern ist es zeitmäßig sowieso immer schwierig. Da hat man wenig Kapazität", meinte sie. Auch wenn sie kein genaues Datum für zukünftige Jahrestage nennen konnte, stellte die TV-Bekanntheit klar: "Es geht schon eine ganze Weile."

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch im May 2018

Instagram / fitness.raupe David Köllner

Instagram / fitness.raupe Josephine Welsch im Mai 2022

