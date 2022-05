Neues Liebesglück bei Josephine Welsch (29)? Im August 2021 gingen die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Robert Dallmann nach drei gemeinsamen Kindern getrennte Wege. Es folgte eine regelrechte Schlammschlacht mit heftigen Vorwürfen. Doch nun scheint die Schauspielerin wieder einen neuen Lover an ihrer Seite zu haben und frisch verliebt zu sein: Im Netz ist Josephine turtelnd mit einem Mann zu sehen!

In der Instagram-Story des 27-Jährigen war die Dreifachmama nun schon mehrmals zu sehen gewesen. Derzeit scheinen die beiden sogar gemeinsam Zeit in Italien zu verbringen. In einem Clip zeigen sie sich bei einem ausgiebigen Dinner, bei dem der Berliner Josephine einen Schmatzer auf die Wange gibt. Danach gab es sogar noch einen gemeinsamen Trip zu einer schönen Aussicht. "Rumknutschen auf dem Berg wie mit 16", schrieb der Muskelmann zu einem gemeinsamen Video.

Josephine scheint ihre Auszeit in Italien sehr zu genießen. Immerhin hat es auf ihrem Hof erst vor wenigen Tagen gebrannt. "So viel passiert bei mir im Kopf. Deshalb bin ich froh, mich doch entschieden zu haben, hierherzukommen", betonte sie. Ihre drei Kinder sind ebenfalls mit von der Partie.

Anzeige

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihrem Partner Robert Dallmann und ihrem gemeinsamen Sohn

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Influencerin

Anzeige

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und ihre drei Kinder, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de