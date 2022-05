Stranger Things-Fans werden sich freuen! Begeisterte Zuschauer der Sci-Fi-Serie warteten seit der Premiere der dritten Staffel 2019 auf eine Fortsetzung. Nach dem ersten Teaser am Valentinstag 2020 wurden immer mehr veröffentlicht, die die ersten Details zur Handlung enthüllen! Drei Jahre später ist es dann endlich so weit: Am 27. Mai 2022 erscheint der erste Teil der vierten Staffel auf Netflix! Wenige Wochen später, am 1. Juli 2022, wird dann der zweite Teil folgen. Jetzt bestätigte der Streamingdienst: An der fünften Staffel wird bereits gearbeitet!

"Es gibt noch viele weitere spannende Geschichten [...]: neue Geheimnisse, neue Abenteuer, neue unerwartete Helden", gaben die Serienmacher Matt und Ross Duffer (38) selbst zur fünften Staffel an! Trotz des Riesenerfolgs "Stranger Things" machte Netflix aber im vergangenen Februar bekannt, dass die fünfte Staffel auch gleichzeitig das Serienende bedeuten wird – die Duffer-Bruder berichteten in einem Statement, schon vor sieben Jahren die gesamte Handlung von "Stranger Things" geplant zu haben! "Damals sagten wir voraus, dass die Geschichte vier bis fünf Staffeln dauern würde. Sie erwies sich als zu umfangreich!"

Auch schließen die Serienmacher ein Spin-off oder eine Fortsetzung von "Stranger Things" nicht aus! "Wir haben einige Ideen", verriet Matt Duffer gegenüber SFX. "Das Wichtigste für uns ist, dass es sich wie eine eigene Sache anfühlt und nicht wie eine Runderneuerung dessen, was wir bereits gemacht haben", ergänzte sein Bruder Ross.

Getty Images Ted Sarandos (Mitte) mit den "Stranger Things"-Erfindern Matt und Ross Duffer

Netflix Joe Keery, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Maya Hawke, Natalia Dyer und Caleb McLaughlin

Getty Images Der Cast von "Stranger Things" auf der Premiere der dritten Staffel

