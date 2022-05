Kourtney Kardashian (43) heiratet ganz in Weiß! Die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker Travis Barker (46) haben sich vor wenigen Tagen schon beim Standesamt das Jawort gegeben. Heute folgt die große Feier mit Freunden und Familien in Italien. Auch dort haben sich die Turteltauben noch einmal bei einer festlichen Zeremonie die ewige Liebe geschworen. Mittlerweile gibt es auch erste Bilder der Trauung – und Kourtneys Brautkleid ist zu sehen. Wie finden die Fans ihren Hochzeitslook?

Während die Unternehmerin bei einer Pre-Wedding-Party noch auf ein schwarzes Kleid gesetzt hatte, trat sie ihrem Liebsten am Altar schließlich doch ganz in Weiß gegenüber. Kourtney hat sich für ein kurzes helles Kleid der Marke Dolce & Gabbana entschieden. Während das Spitzendress freien Blick auf ihre Beine lässt, hat sie sich "obenrum" für viel mehr Stoff entschieden. Auf den Fotos ist zu sehen, dass die US-Amerikanerin eine transparente XXL-Schleppe hinter sich herzieht.

Auch Travis hat sich für den besonderen Tag schick gemacht – der Blink-182-Star hat einen dunklen Anzug an. An sein Hemd hat sich der glückliche Bräutigam außerdem eine schicke Fliege gesteckt. Wie gefällt euch der Hochzeits-Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

