Es ist soweit! Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) gaben sich bereits zweimal das Jawort: Einmal spaßeshalber während einer Reise in Las Vegas, dann vor wenigen Tagen rechtskräftig im kleinen Kreis beim Standesamt. Doch nun zelebriert die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Liebe zu dem Musiker im großen Rahmen in Italien. Jetzt tauchten die ersten Bilder von Travis und Kourts Hochzeit auf!

In der Instagram-Story der Tochter des Blink-182-Stars – Alabama Luella Barker (16) – sieht man die Turteltauben vor dem Traualtar knien. Kourtney trägt dabei ein weißes kurzes Hochzeitskleid mit bodenlangem Spitzenschleier, während Travis einen schlichten Anzug zu tragen scheint. Im Hintergrund ist ein Meer aus roten Rosen zu sehen und ein samtroter Teppich.

Schon vor einigen Tagen reiste ein Großteil des Kardashian-Jenner-Clans an, um die Trauung im italienischen Portofino zu feiern. Mit dabei sind unter anderem Kim Kardashian (41) oder auch Kylie Jenner (24) mit ihrer Tochter Stormi (4). Die Hochzeit soll dabei im Gothic-Stil gefeiert werden – Kourtney zeigte bereits bei ihrer Ankunft ein düsteres Outfit samt schwarzem Schleier und einem knappen Kleid.

Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Alabama Barker bei Kourtneys Hochzeit

Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de