Darüber wird sich Prinz William (39) bestimmt freuen! Der Mann von Herzogin Kate (40) wurde in die britische Königsfamilie hineingeboren. Als ältester Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles (73) wird er eines Tages der nächste König Großbritanniens sein. Seit er klein ist, wird er auf diese Aufgabe vorbereitet. Mehr und mehr werden ihm wichtige Aufgaben der Queen (96) übertragen – diese erfüllt er stets souverän und mit Bravour. Zu seinem 40. Geburtstag erhält der Prinz deswegen eine Auszeichnung der besonderen Art – William wird mit einer Münze geehrt!

Am 21. Juni feiert der Enkel der Queen seinen runden Geburtstag. Laut Spiegel ehrt die Münzprägeanstalt Royal Mint den Herzog an diesem Tag mit einer Münze – das Geldstück ist das erste, welches den künftigen Regenten Großbritanniens allein auf einer Seite zeigt. Zudem krönen eine "40" sowie ein großes "W" den Groschen. Das besondere Design soll seiner Reife und Anmut huldigen, so ein Sprecher von Royal Mint.

Seinen Ehrentag möchte William selbstredend mit seiner Familie und seinen Freunde zelebrieren. Ein Mitglied der königlichen Verwandtschaft soll jedoch keine Einladungskarte bekommen haben: Prinz Harry (37). Ein Insider behauptete das im April gegenüber dem Magazin Heat. Angeblich habe sein Bruder Sorge, dass das Erscheinen von Harry und Herzogin Meghan (40) Unruhe und Probleme mit sich bringen könnte.

Getty Images Die Queen und Prinz William im Juni 2021

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf der "Top Gun: Maverick"-Premiere in London

Getty Images Prinz William im Mai 2022

