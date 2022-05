Der Alles was zählt-Cast bekommt Zuwachs. 2018 brachte Sina Zadra mit ihrer Rolle in Til Schweigers Film "Hotdog" ihre Schauspielkarriere in Schwung. Vor zwei Jahren machte die Hamburgerin zudem mit dem Reboot von Verbotene Liebe auf sich aufmerksam. Nun konnte sich die studierte Kriminal- und Rechtspsychologin den nächsten großen Job angeln: Sina wird ab dem 22. Juni bei AWZ zu sehen sein.

"Mein erster Drehtag war aufregend! [...] Die AWZ-Familie hat mich mit Herz und Humor bei sich aufgenommen, das ist schön!", schwärmte die Darstellerin in einem Interview mit Picture Puzzle Medien. Die 32-Jährige wird für die Vorabendserie in die Rolle der Jill Kaufmann schlüpfen – einem Life- und Motivationscoach. Mit den Schwerpunkten Sport und Ernährung wird Jill vor allem in Chiaras (Alexandra Fonsatti) Leben eine wichtige Rolle einnehmen.

Doch das hat offenbar schwere Folgen: Nachdem Chiara den Motivationscoach kennenlernt, stürzt sie sich mit deren Hilfe in ein hartes Fitnessprogramm. Um ihren Wunsch, das Beste aus sich herauszuholen, in die Tat umzusetzen, erhöht Chiara auf Jills Anraten ihr Sportpensum und achtetet auf ihre Ernährung. Doch dabei rutscht die Eiskunstläuferin offenbar in einen gefährlichen Gesundheits- und Fitnesswahn ab.

Anzeige

TVNOW / Benno Kraehahn Sina Zadra, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Jill Kaufmann (Sina Zadra) und Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) in einer "Alles was zählt"-Szene

Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) und Jill Kaufmann (Sina Zadra) in einer AWZ-Szene

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de