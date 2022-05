Michael Mronz (55) gibt der Liebe wieder eine Chance. Im März 2016 verlor er seinen Mann, den FDP-Politiker Guido Westerwelle (✝54). Nachdem der Unternehmer seinem Partner im Kampf gegen die Leukämie bis zum Ende beigestanden hatte, war es ruhig in dessen Liebesleben geworden. Vor drei Jahren wurde er wieder mit einem Mann gesichtet, doch auch diese Beziehung zerbrach kurz darauf. Nun hat Michael sein Glück aber offenbar erneut gefunden: Er hat wieder einen Partner an seiner Seite.

Wie Bild berichtete, besuchte der 55-Jährige ein Event mit Begleitung. Auf der Feier zum 85. Geburtstag des Focus-Gründers Helmut Markwort erschien er mit dem Juristen Markus Felten – sein neuer Lebensgefährte? Auf Anfrage bestätigte Michael: "Das ist richtig. Ich war nicht alleine da. Das wird auch in Zukunft öfters so sein." Der Eventmanager scheint somit optimistisch in eine gemeinsame Zukunft zu blicken.

Der Verlust seines Mannes vor sechs Jahren hatte Michael in ein tiefes Loch gestürzt. Wie viel sein Beistand Guido bedeutet hat, hatte der Politiker Ende 2015 wenige Monate vor seinem Tod gegenüber Bunte deutlich gemacht: "Ohne ihn hätte ich es nicht gepackt. Michael hat Unmenschliches geleistet. Er war und ist immer für mich da."

Getty Images Guido Westerwelle und Michael Mronz bei der BMW Players Night in München, April 2014

Action Press / United Archives GmbH Michael Mronz bei einem Event in Machern, August 2017

Getty Images Michael Mronz und Guido Westerwelle bei der BMW Players Night in München, April 2014

