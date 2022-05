Rihanna (34) freut sich über die Zeit mit ihrem Sohn. Nachdem Anfang des Jahres Gerüchte aufgekommen waren, dass Riri schwanger sein soll, bestätigte sie die niedlichen News im Februar selbst. Am 13. Mai erblickte der Sohn von A$AP Rocky (33) und der "Umbrella"-Interpretin in Los Angeles das Licht der Welt. Dort genießen die Eltern auch derzeit die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn. Dazu berichtete ein Insider jetzt: Die Sängerin ist total vernarrt in ihren kleinen Spross.

Wie die ihr nahestehende Quelle gegenüber People sagte, nehmen die beiden Musiker ihre neuen Rollen super an und gehen total darin auf. "Als frisch gebackene Eltern ist es natürlich eine Umstellung, aber es geht ihnen gut. Ihr kleiner Junge ist gesund und Rihanna ist einfach nur begeistert von ihm", plauderte die Person aus. Der Insider ergänzte: "Rihanna weicht kaum von seiner Seite. Sie ist eine fantastische Mutter."

Die "Diamonds"-Sängerin soll die ruhige Zeit mit ihrem Sohn voll und ganz genießen. "Sie wollte in L.A. entbinden, da sie ein großes Haus mit einem Garten hat. Sie genießt es, mit ihrem Baby draußen zu sitzen", erklärte die Quelle. Des Weiteren merkte der Insider an, dass Rihanna "es nicht eilig zu haben scheint, wieder an die Arbeit zu gehen."

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

PhotosByDutch / SplashNews.com / Action Press Rihanna und A$AP Rocky im April 2022

Getty Images Rihanna im November 2019 in Hollywood

