Sharon Battiste darf sich offenbar anschnallen! Die einstige Köln 50667-Darstellerin verteilt in der anstehenden Bachelorette-Staffel die Rosen. Von der Single-Lady wurden bereits heiße Aufnahmen veröffentlicht. Inzwischen wurden auch die 20 Herren, die um ihre Gunst buhlen wollen, bekannt gegeben. Darunter sind auch bekannte Gesichter wie Love Island-Beau Dennis Felber. Nun sind auch endlich die offiziellen Bilder der Rosen-Boys da – und zeigen eine regelrechte Muskelshow!

Auf den Bildern von RTL zeigen sich die Kandidaten von ihrer besten Seite. Oben ohne posieren die flirtwilligen Männer vor der Kulisse Thailands. Während Lukas Charles seinen volltätowierten Body unter einer Dusche präsentiert, zeigt sich Kandidat Moritz unschuldiger auf einer Terrasse. Der Oberkörper von Teilnehmer Mohamed Aidi (36) alias Mo dürfte Reality-TV-Fans sogar schon bestens bekannt sein. Bei Are You The One? war er ebenfalls meist ohne T-Shirt zu sehen.

Einzig und allein der Saarländer Stas macht es spannend und lässt seinen Body verhüllt. Dabei arbeitet der Zauberkünstler unter anderem als Model. Sport- und Fitness-Kaufmann Philipp hingegen zeigt gerne, was er hat. Er glaubt: "Ich bin ein perfektes Gesamtpaket: gutes Aussehen, toller Charakter und ein positives Auftreten. Was denkt ihr? Welcher Rosenanwärter ist der heißeste in diesem Jahr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL / René Lohse Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022

RTL / René Lohse Lukas, Kandidat bei "Die Bachelorette"

RTL / René Lohse Moritz, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Mo, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Stas, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Philipp, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Tom, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Tim J., Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Tim D., Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Steffen, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Patrick, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Alexandros, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL / René Lohse Basti, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL / René Lohse Dennis, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Emanuell, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Hannes, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Maurice, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Mohamed, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Yannick, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Umut, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Jan, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

