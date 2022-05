Lisa Marie Straube verkündet ihre Einstellung gegenüber einer TV-Karriere. Die Tischtennisspielerin wurde durch ihre Liaison mit Mats Hummels (33) bekannt. Auch wenn die Liebelei nicht allzu lange anzuhalten schien, erfreut sie seither viele Fans mit freizügigen Bildern von sich im Netz. Vielleicht wird Lisa aber schon bald anderweitig auf sich aufmerksam machen. Ein neuer Post wirft nun die Frage auf: Kann sich Lisa Marie Straube vorstellen, an einem TV-Format teilzunehmen?

Auf ihrem Instagram-Account gab sie ihren Fans die Möglichkeit, ihr ein paar Fragen zu stellen. Ein Thema schien die Fans besonders zu interessieren. Ein Follower wollte wissen, ob sie bereits Anfragen für TV-Formate erhalten habe. Lisa antwortete daraufhin: "Ja, tatsächlich schon für einige. Die meisten kamen für mich aber alle definitiv NICHT infrage." Warum die meisten Formate für sie nicht infrage kämen, führte sie auch noch aus: "Ich war ja direkt raus bei Sätzen wie: 'Wir suchen partylustige und flirtfreudige Singles...'"

Es geht also scheinbar um eine bestimmte Art von Formaten, an denen sie nicht teilnehmen möchte. Dennoch ist nicht sicher, ob Lisa zukünftig im Fernsehen zu sehen sein wird. "Das ist erst mal alles, was ich zu dem Thema sagen kann, bleibt einfach mal gespannt", fügte sie nämlich abschließend geheimnisvoll hinzu.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Mai 2022

