Gunther Höfler (37) hatte Angst, etwas falsch zu machen. Am Wochenende gab der Bauer sucht Frau-Star bekannt, dass er und seine Frau Kathrin ihr erstes gemeinsames Kind willkommen heißen durften. Auch den Namen seiner kleinen Tochter verriet der Landwirt im Netz. Die Wahl fiel auf Charlotte. Doch wie war es eigentlich für Gunther, die Geburt mitzuerleben? Das verriet er nun im Promiflash-Interview.

"Das war so ein bisschen crazy, sage ich mal", plauderte der frischgebackene Vater gegenüber Promiflash aus. Der 37-Jährige habe Nachtdienst gehabt, als seine Frau ihn anrief, um ihn über die bevorstehende Geburt zu informieren. Doch da diese sich hinzog und seine Tochter "ein bisschen zu groß" war, musste das Kind des Paares per Kaiserschnitt geholt werden. "Wenn die Hebamme was wollte, habe ich gesagt, es ist besser, sie machen das, bevor ich was falsch mache", gestand der Neu-Papa. Letztendlich habe er dann vor dem Kreißsaal gewartet und seine Tochter nach der Geburt "in Empfang genommen".

Seinen Nachwuchs endlich in den Armen halten zu können, sei für Gunther ein tolles Gefühl. "Das ist auch ein sehr braves Kind, also schreit bei mir überhaupt nicht", schwärmte der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer. Zudem erzählte er, dass seine Tochter bereits Bekanntschaft mit einer ihrer beiden Omas machen durfte. "Die sind auch immer am wildesten darauf, das Kind zu sehen", betonte der Landwirt.

Anzeige

Instagram / n_farmer_gunther "Bauer sucht Frau"-Star Gunther Höfler mit seinem Baby

Anzeige

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler und seine Freundin Kathrin

Anzeige

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de