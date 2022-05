Jetzt war es endlich soweit! Der Bauer sucht Frau-Star Gunther Höfler (37) konnte damals keine geeignete Hofdame für sich finden. Doch nach der Show funkte es aber trotzdem. Auf einer Dating-Plattform lernte er seine jetzige Freundin Kathrin kennen. Mittlerweile sind sie seit rund zwei Jahren zusammen – und im April verkündeten sie sogar: Sie werden Eltern einer Tochter. Und jetzt ist Gunther und Kathrins Kleine auf der Welt!

Diese niedlichen News verriet der Landwirt in seiner Instagram-Story mit einem Bild. Darauf hält Gunther sein Baby im Arm und schaut es verliebt an. "Herzlich Willkommen auf der Welt, kleine Charlotte. Ich werde dich bei all deinen Wegen auf der Welt begleiten und immer für dich da sein", offenbarte er den Namen seiner Tochter und fand zugleich emotionale Worte für das Neugeborene.

Gunther könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Dabei ging ihm vor der Geburt aber noch die Düse, als er an die Entbindung gedacht hatte. "Im Schweinestall macht mir das nichts aus. Geburtshilfe – da mache ich alles. Aber wenn es dann die eigene Freundin oder Frau ist", erklärte er ehrlich in einem Interview mit RTL.

