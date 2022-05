Wird sie ihn retten? Der Prozess zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) nährt sich so langsam dem Ende. Im Laufe der Verhandlung sind bereits einige brisante Details über die Beziehung der beiden ans Licht gekommen. So unterstellte die Aquaman-Darstellerin ihrem Ex-Mann, er habe ihre Schwester fast eine Treppe hinuntergestoßen. In diesem Zusammenhang deutete sie an, Kate Moss (48) hätte mit dem 58-Jährigen Ähnliches erlebt. Die frühere Ex von Johnny wird nun auch vor Gericht aussagen – Glück für ihn?

Eine Quelle verriet der New York Post, dass Kate wahrscheinlich von einem bestimmten Vorfall berichten wird: "Sie ging in Jamaika eine Treppe hinunter. Sie trug Flip-Flops und rutschte auf den letzten beiden Stufen aus. Johnny fing sie auf und kümmerte sich um sie." Der Insider ist sich sicher: "Kate hat nichts davon, wenn sie aussagt, aber sie möchte ihren Freund unbedingt verteidigen." Sollte Kate das Gerücht dementieren, dass Johnny sie die Treppe hinuntergestoßen hat, so wie Amber andeutete, könnte sich das positiv für den Fluch der Karibik-Darsteller auswirken.

Johnny und Kate waren in den 1990ern vier Jahre lang ein Paar. Nach der Trennung sollen sie ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt haben. 2012 sagte die Beauty sogar, dass Johnny der Einzige gewesen sei, von dem sie sich umsorgt gefühlt habe. Als Amber Kate erwähnte, war sie vermutlich der Meinung, dass das Model sie unterstützen würde. Denn die Beziehung der beiden fand ebenfalls ein hitziges Ende mit einigen Auseinandersetzungen.

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Getty Images Kate Moss und Johnny Depp, 1998

