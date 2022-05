Dennis Felber (23) wird tatsächlich nach seinem Love Island-Abenteuer erneut an einer Datingshow teilnehmen: Vergangenen Dienstag wurden die 20 Herren der Schöpfung verkündet, die um die letzte Rosen von Neu-Bachelorette Sharon Battiste buhlen! Darunter ist auch der Ex-Islander Dennis. Doch passt die schöne Kölnerin in das Beuteschema des Fitness-Influencers? Promiflash hat bei seinen einstigen Kuppelshow-Kollegen Robin Widmann und Lena Schiwiora (25) nachgefragt – denn die kennen sein Flirtverhalten wohl am besten!

"Ich bin da ganz ehrlich und denke, dass Sharon nicht sein Typ ist. Ich bin aber sehr gespannt und werde mir diese Staffel auch auf jeden Fall ansehen", stellte der Sieger der "Love Island"-Herbststaffel 2021 im Promiflash-Interview klar. Seine ehemalige Villa-Mitbewohnerin Lena sieht das hingegen ganz anders – auch wenn sie glaubt, dass es ein kleines, aber feines Problem geben könnte: "Ich denke vom Aussehen schon, allerdings ist er noch sehr jung und ich kann mir vorstellen, dass Sharon eher auf ältere Männer steht."

Dass er Dennis ab dem 15. Juni in der nächsten Kuppelshow sieht, überrascht Robin nicht. Der Augsburger findet, dass der 23-Jährige perfekt ins Format passt: "Dennis hat klare Vorstellungen von einer Frau und seinem weiteren Leben. Er ist trotz seines Alters im Kopf schon reifer, als man vielleicht denkt. Ich hoffe, er kann sich so zeigen, wie ich ihn kennengelernt habe", meinte der Fußballer. Lena vermutet aber, dass Dennis seine zurückhaltende Art einen Strich durch die Rechnung mache könnte: "Ich wünsche mir für ihn, dass er sich dort schnell öffnen kann, sonst könnte es bei so vielen Männern schwierig für ihn werden", schloss die Ex-Prominent getrennt-Kandidatin ab.

Instagram / robinwii Robin Widmann, "Love Island"-Kandidat

Instagram / dennisfelber_ Dennis Felber, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Influencerin

