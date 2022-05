Bei der Bachelorette kämpft ein alter Bekannter um das Herz von Sharon Battiste! Dennis Felber ist bereits aus der Love Island-Staffel im vergangenen Jahr bekannt: Er schaffte es mit Jennifer Degenhart sogar bis ins Finale. Kurz danach war dann aber schon wieder alles aus – jetzt wagt er also einen neuen Flirtshow-Versuch. Seine ehemaligen "Love Island"-Kollegen sehen Dennis' Kuppelshow-Erfahrung gegenüber Promiflash aber nicht nur als Vorteil...

"Ich denke schon, dass seine Reichweite für das eine oder andere Vorurteil sorgen könnte", fand Lena Schiwiora (25) im Promiflash-Interview klare Worte. Als Influencer werde man in einem Format, das nach der wahren Liebe suche, nicht immer ernst genommen. So vermutet es auch Robin Widmann, der Gewinner aus Dennis' Staffel: "Natürlich werden viele der Zuschauer mit Vorurteilen um sich schlagen, gerade in den sozialen Medien." Er selbst sehe das Problem jedoch nicht. "Ich persönlich finde es ein super Format und es ist ein weiteres Abenteuer. Wenn er dann noch jemanden kennenlernt und es passt, hat er alles richtig gemacht", zeigte Robin sich positiv.

Martin Fuhsy, ebenfalls ein Gewinner des Formats, stimmt Robin da zu und sieht persönlich ebenfalls kein Problem an dem erneuten TV-Auftritt. Über die Zuschauer solle sich Dennis da nicht zu viele Gedanken machen. "Was das Publikum denkt, weiß ich natürlich nicht, aber da gibt es immer solche und solche", erklärte er.

