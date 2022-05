Die Liaison nimmt Fahrt auf! Dass sich Paco Herb und Yeliz Koc (28) nach ihrer gemeinsamen Zeit am Set von Kampf der Realitystars gut verstanden haben, war nicht zu leugnen. In der vergangenen Folge trafen die beiden Turteltauben in der Sala aufeinander – mit einem eher verhaltenen Start. In der heutigen Episode ging es dafür umso mehr zur Sache: Paco und Yeliz ließen die Laken wackeln und der Fantasie der Zuschauer viel Spielraum!

Dass es zwischen Paco und Yeliz recht schnell knisterte, blieb auch den übrigen Kandidaten nicht verborgen. Mit spitzen Bemerkungen und frechen Sprüchen nahmen Yasin Mohamed (30) und Co. immer wieder Bezug auf die Liebelei der beiden – und animierten sie sogar dazu, sich doch endlich zu küssen. Davon ließen sich die beiden offenbar animieren: Denn als nachts das Licht gelöscht wurde, fing die Kamera auffällige Bewegungen im geteilten Bett der beiden ein!

Wie weit die beiden Hannoveraner dabei gingen, war jedoch nicht genau zu erkennen. Wie in vielen Flirtformaten wie Are You The One? oder Love Island wussten auch Paco und Yeliz sich unter der Decke gut zu verstecken. Auch am nächsten Tag hüllten sie sich über die Geschehnisse in Schweigen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Paco Herb und Yasin Mohamed bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de