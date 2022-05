Paco Herb geht in die Offensive! Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass sich der Love Island-Hottie und Yeliz Koc (28) am Set von Kampf der Realitystars nähergekommen sind – und sich zwischen ihnen sogar eine kleine Romanze entwickelt hat. In der neuen Folge der beliebten Reality-TV-Show stößt die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin endlich auch zum Cast hinzu. Und tatsächlich: Wenige Stunden nach Yeliz' Einzug in die Sala beginnt Paco schon mit ihr zu flirten!

Im Einzelinterview schwärmte der ehemalige Soldat jetzt in den höchsten Tönen von seiner Mitstreiterin. "Yeliz ist schon so ein kleines Gesamtpaket, würde ich mal sagen. Sie ist eine hübsche Frau, sympathisch, offen, humortechnisch auch nicht auf den Kopf gefallen", erzählte er. Die Hannoveranerin hat es ihm wohl ganz schön angetan – und daraus macht Paco auch kein Geheimnis: In der neuen Folge nannte er sie sogar "Traumfrau" und entspannte mit ihr alleine im Pool. Doch damit nicht genug! In einem ersten Teaser ist bereits zu sehen, dass der 26-Jährige ihr in der nächsten Episode sogar einen Kuss auf die Wange gibt.

Yeliz hingegen scheint mittlerweile aber bereits vergessen zu haben, wie es eigentlich zum Flirt mit Paco kam. "Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht mehr. Es hat sich einfach so ergeben und selbst noch vor Ort habe ich mich oft gefragt, wie es denn eigentlich dazu kam", gab sie im Promiflash-Interview ehrlich zu.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Paco Herb bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

RTLZWEI Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

