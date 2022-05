Denise Mski (22) verrät Details zur Entstehung ihres Babys! Anfang Mai ließ die Influencerin am Muttertag die Bombe platzen und überraschte ihre Fans: Sie erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Dabei war ihre Beziehung mit dem TikToker Tommy Leichtle schon im Oktober 2021 in die Brüche gegangen. Danach war aus dem Liebesleben der Beauty nichts bekannt – doch Promiflash verriet sie nun: Ihr Kind ist in einer Beziehung entstanden!

Im Promiflash-Interview auf dem Love Only Festival von OceansApart in Berlin plauderte die 22-Jährige über ihren anstehenden Nachwuchs. Dabei kam sie auch auf ihre Empfängnis zu sprechen. Tatsächlich wurde Denise nicht durch einen One-Night-Stand schwanger. "Es ist in einer Beziehung entstanden – aber die war nicht öffentlich", erklärte die Blondine. Wer der Kindsvater ist, gab sie allerdings nicht preis.

Geplant war das Baby aber vermutlich nicht. Denn Denise verriet bereits, dass sie trotz Verhütung mit Kondom schwanger wurde. Ihrer Freude auf das Kleine tut das aber keinen Abbruch. "Niemals hätte ich gedacht, dass so ein Wunder jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, aber das Leben ist voller Überraschungen", schrieb sie in ihrem Verkündungspost.

Instagram / denise.mski Denise Mski und Tommy Leichtle im Juli 2020 in Amsterdam

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / denise.mski Denise Mski, Webstar

