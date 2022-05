Erste Worte von Lorenz Büffel (42)! Der Partysänger wollte bei Club der guten Laune um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen. Nachdem Iris Abel (54) und Joey Heindle (29) diesen Traum bereits begraben mussten, hat er sich mit der vergangenen Folge auch für Lorenz in Luft aufgelöst. Der "Johnny Däpp"-Interpret gehörte zu den Verlierern des Gruppenspiels und wurde daraufhin von seinen Mitstreitern nominiert – genau wie Martin Semmelrogge (66). Am Ende haben sich die Clubmitglieder jedoch gegen Lorenz entschieden. Wie hat er seinen Rauswurf verkraftet?

Im Interview mit Promiflash verriet der Ballermannstar, dass er nach der Niederlage im Gruppenspiel schon damit gerechnet habe, dass er gehen muss. Böse sei er seinen Konkurrenten deswegen aber nicht: "Ich hatte im 'Club der guten Laune' immer direkt alles besprochen, was nicht passte." Er verstehe sich mit allen gut. Sein Ausscheiden habe ihm zudem gezeigt, wie intensiv man sich in so einem Format kennenlerne – aber auch, wie schnell man sich danach wieder aus den Augen verliere. "Es war eine aufregende Zeit und man kann in so einer Extremsituation ohne seine Familie, Freunde und Handy echt noch mal viel über sich selbst lernen und das Leben noch mal neu überdenken. Was ist wichtig und was nicht?", resümierte der 42-Jährige.

Vor allem Theresia Fischers (30) Reaktion über sein Aus habe ihn sehr berührt. Er habe nicht damit gerechnet, dass die Tränen des Models bei seinem Abschied auch ihn zum Weinen bringen würden. "Ich hatte mit ihr eine echt verrückte und gute Zeit im 'Club der guten Laune'", erinnerte sich Lorenz.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Club der guten Laune, Sat.1 Lorenz Büffel bei "Club der guten Laune"

SAT.1 / Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Instagram 2020

