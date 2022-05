Und wieder musste ein Clubbie die Villa im schönen Thailand räumen! Nachdem vergangenen Woche die Sendung eine Pause eingelegt hatte, flimmerte heute die dritte Folge vom Club der guten Laune über die deutschsprachigen Fernsehschirme. Wie in den vorherigen Ausgaben mussten die neun verbliebenen Promi-Kandidaten um die Verlängerung ihres Club-Urlaubs kämpfen. Doch auch diese Woche musste ein VIP seine Koffer packen: Nach Iris Abel (54) und Joey Heindle (29) traf es nun Lorenz Büffel (42)!

Der Ballermannsänger wurde von seinen Mitstreitern rausgewählt. Doch wie genau kam es dazu? Der "Johnny Däpp"-Interpret hatte das Pech, im Verliererteam des Gruppenspiels gewesen zu sein. Lorenz, Martin Semmelrogge (66), Marc Terenzi (43) und Cora Schumacher (45) hatten sich gegen die Mannschaft rund um Sebastian Fobe (36) in der Challenge "Kombiniere, kombiniere" geschlagen geben müssen. An Sebi lag es dann auch, zwei Gegner zu nominieren. Marc und Caro verschonte der Ex-Bachelorette-Boy, sein Team hatte somit die Wahl zwischen Lorenz und Martin.

Unter Tränen begann dann die Rauswahl: Gegen Lorenz entschieden sich Jenny Elvers (50), Theresia Fischer (30) und Vanessa Mariposa (29). "Ich bin vom Haken, Digga. Der Offizier bleibt am Boden. Ich habe euch alle megagern, das war eine Mega-Nummer hier, ich bin froh, dabei gewesen sein zu dürfen. Fertig aus. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut", erklärte Lorenz seinen Kollegen kurz nach der Rauswahl. Tatsächlich traf ihn die so sehr, dass er wenig später im Sprechzimmer sogar noch ein paar Tränen vergoss. "Ich will nicht weinen, weil es so lustig war, aber mir sind die Leute ans Herz gewachsen und scheiße, das tut weh", schloss der Musiker ab.

Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

Lorenz Büffel, "Club der guten Laune"-Kandidat

Lorenz Büffel, Musiker

