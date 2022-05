Serkan Yavuz (29) schwebt im absoluten Vater-Himmel! Der Bachelor in Paradise-Star und seine Freundin Samira Klampfl (28) sind das erste Mal Eltern geworden, wie die frischgebackene Mama zuerst im Netz verkündete. Seit dem 23. Mai stellt die kleine Nova Skye Sya das Leben der beiden Influencer auf den Kopf. Passend zum Vatertag teilte nun auch Serkan emotionale Zeilen an seine Tochter gerichtet – und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!

Auf Instagram postete Serkan einen langen Text zu einem Foto, auf dem er sein Fleisch und Blut voller Bewunderung betrachtet: "Wenn ich dich so ansehe, sehe und spüre ich etwas, was ich nicht beschreiben und in Worte fassen kann! Endlich bist du da mein Engel, gesund und wohlauf und das ist das Wichtigste. Du hast deine Mama Samira und mich so unfassbar glücklich gemacht. Du machst uns komplett. Wir sind jetzt eine kleine Familie mit ganz viel Liebe für dich und uns."

Auch zum besonderen Namen äußerte sich der Ex-Prominent getrennt-Kandidat: "Nova Skye Sya hat für uns ganz viel Bedeutung, weil in deinem Namen auch die unendliche Liebe, das Kennenlernen und die Reise zu deiner Mutter widerspiegelt, die Liebe, die genauso grenzenlos ist wie zu dir, Nova." Hättet ihr gedacht, dass die kleine Tochter der beiden Influencer schon da ist? Stimmt ab.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrem Baby im Mai 2022

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

