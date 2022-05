Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) haben wundervolle Neuigkeiten: Ihre kleine Tochter ist endlich auf der Welt! Dass das Bachelor in Paradise-Paar so schnell Nachwuchs erwartet, hätte Ende des vergangenen Jahres wohl niemand gedacht. Die TV-Kandidaten aus dem Rosenkosmos hatten sich in der Show kennengelernt und beim Wiedersehen verkündet, dass ein Baby unterwegs ist. Nach langen und am Ende auch beschwerlichen Schwangerschaftswochen für Samira ist ihr kleines Wunder nun endlich da!

Das bestätigte die frischgebackene Mama gerade auf ihrem Instagram-Profil: Ihr Kind hat bereits am 23. Mai das Licht der Welt erblickt. Samira schreibt total ergriffen: "Stell dir vor: Ich fühle mich, als wäre heute Tag eins von allem! Ihr hattet alle recht: Unser Moment ist der größte, den ich bis jetzt habe erleben dürfen! In dieser Nacht hat sich alles verändert: Jetzt bist du unser Leben Nova Skye Sya!" Damit hat die brünette Beauty auch direkt den Namen der kleinen Maus verraten, der wie versprochen besonders ausgefallen ist.

Doch auch noch ein paar Geburtsdetails gab Samira preis: Die kleine Nova wog nach ihrer Ankunft 4.845 Gramm und maß 56 Zentimeter. "Du hast etwas in uns ausgelöst, das wir so noch nicht kennenlernen durften: bedingungslose Liebe. Und auch die Liebe zu deinem Papa hat sich mit deiner Geburt verändert. Im Paradies habe ich ihn kennengelernt und nun hat er mir den Himmel auf Erden geschenkt. Ich liebe euch", schloss Samira ab.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de