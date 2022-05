Der Startschuss des Germany's next Topmodel-Finales ist gefallen! Heute Abend wird Heidi Klum (48) ihr neues Topmodel küren – die Wahl wird zwischen Noëlla, Luca (20), Anita (21), Martina (50) und Lou-Anne (19) fallen. Doch die Chefjurorin hat sich für das große Finale wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Heidi performte den GNTM-Song live auf der Bühne, mit von der Partie war auch ihr Mann Tom Kaulitz (32)!

Das Model eröffnete die heutige Show mit ganz großen Tönen: Heidi saß mit ihrem Tom gemeinsam an einem weißen Flügel und sang ihr Lied "Chai Tea with Heidi", während das Tokio-Hotel-Bandmitglied am Klavier spielte. Bevor sich die Chefjurorin vom Flügel wegbewegte, gab sie ihrem Ehemann noch einen langen Kuss und performte dann ihren Song weiter. Weil der Rapper Snoop Dogg (50) in der heutigen Show nicht dabei sein konnte, wurde sein Part mit einer Bildprojektion eingespielt. Aber Heidi musste das Lied nicht ganz alleine performen: Die Top-20-Girls tanzten gemeinsam mit ihr auf der Bühne.

Die Zuschauer teilten sofort ihre Meinung zu dem Auftritt mit. Bei einigen Fans hielt sich die Begeisterung allerdings in Grenzen, so hieß es zum Beispiel auf Twitter: "Heidis Gesang am Anfang wird mich heute noch in meinen Träumen verfolgen." Ein anderer User witzelte: "Das ist die schlechteste Super-Bowl-Halftimeshow aller Zeiten." Einige Zuschauer hießen die Performance aber auch gut, denn so schrieb ein Fan: "Okay. Wow. Heidis Mut in allen Ehren."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum mit ihren GNTM-Finalistinnen

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

