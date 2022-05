Fürstin Charlène (44) spricht Klartext! Seit Monaten versetzt die Frau von Fürst Albert (64) die Royal-Fans mit ihrer angeschlagenen Gesundheit in Sorge. Einige spekulierten über mentale Probleme und hatten eine Ehekrise im monegassischen Königshaus in Verdacht. Zudem wirkte die zweifache Mutter auf Bildern immer wieder unglücklich und heizte die Scheidungsgerüchte damit an. Nun äußerte sich Charlène erstmals zu den Spekulationen rund um ihre Ehe.

Im Gespräch mit Monaco-Matin kam die 44-Jährige auf die Schlagzeilen über eine mögliche Trennung von Albert zu sprechen. "Wir haben diese bösartigen Artikel gemeinsam besprochen und er hat alles getan, um mich und unsere Kinder zu schützen", stellte Charlène klar. Derartige Dinge über sich zu lesen, mache den Royals schwer zu schaffen. "Unsere Familie ist den Medien ausgesetzt und die kleinste Schwäche wird weitergegeben", gab sie zu bedenken.

Auch Albert hatte schon im September 2021, als sich Charlène in ihrer Heimat Südafrika aufhielt, versucht, den Scheidungsgerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen. "Sie hat Monaco nicht wütend verlassen! Sie ist nicht abgereist, weil sie sauer auf mich oder irgendjemand anderen war", hatte er damals gegenüber People betont. Stattdessen seien medizinische Komplikationen der Grund für ihre lange Abwesenheit gewesen.

News & Pictures / MEGA Prinz Jacques, Fürst Albert, Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella im April 2022

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. mit ihren Kindern im Mai 2022

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène, 2019

