Fürstin Charlène (44) macht seit einiger Zeit vor allem durch ihre gesundheitlichen Sorgen von sich Reden! Die Frau von Fürst Albert (64) war im vergangenen Jahr während einer Reise der Monaco-Royals nach Südafrika erkrankt und hielt sich seitdem immer wieder fernab ihrer Familie in Kliniken auf. Eigentlich konnten die Fans der monegassischen Königsfamilie zuletzt aufatmen, denn die Fürstin kehrte zu ihren Liebsten in den Stadtstaat zurück. Jetzt tauchten allerdings neue Fotos auf, auf denen Charlène überhaupt nicht glücklich aussieht!

Auf diesen neuen Paparazzifotos, die am 30. April am Rande eines Autorennens in Monaco entstanden sind, ist Charlène gemeinsam mit ihrem Mann Albert und ihren beiden Kindern Prinzessin Gabriella (7) und Prinz Jacques (7) unterwegs. Allerdings macht die 44-Jährige nicht den Eindruck, als würde sie den Familienausflug genießen: Auf den Schnappschüssen verfolgt Charlène nämlich mit gesenktem Blick und unglücklichem Gesichtsausdruck das Geschehen – von einem Lächeln fehlt auf diesen Bildern jede Spur.

Umso gelöster wirken auf den Fotos aber Charlènes Kids Gabriella und Jacques: Die Kleinen verfolgen die vorbeirauschenden Rennwagen gespannt, lächeln dabei immer wieder und halten sich wohl wegen des Lärms die Ohren zu. Auch Albert präsentiert sich auf den Aufnahmen im Gegensatz zu seiner Frau in bester Laune – der Fürst lächelt und winkt dem Publikum zu.

