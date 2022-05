Heidi Klum (48) plaudert aus dem Nähkästchen! Die gebürtige Bergisch-Gladbacherin begibt sich auch in diesem Jahr wieder auf die Suche nach der nächsten Topmodel-Siegerin – noch fünf Kandidatinnen sind übrig, die sich heute im großen Finale beweisen können und die Chance haben, die Laufstege dieser Welt zu erobern. Doch auf was können sich die Fans gefasst machen? Heidi verrät ein Detail zur heutigen Show.

Im Interview mit RadioJAMFM verriet die 48-Jährige, dass sie aktuell ihr gesamtes Script probe, um gut vorbereitet in den Abend zu starten – dabei plauderte sie aus, dass es auch eine Live-Performance von ihrem Opener-Song "Chai Tea With Heidi" geben wird, samt Choreografie. "Ich mache mir auch schon ein ganz kleines bisschen in die Hose", ergänzte sie.

Und auch auf Instagram gab Heidi gestern den Fans einen Einblick hinter die Kulissen. Ein Video zeigt sie hüpfend und tanzend auf der Bühne – offenbar kann die vierfache Mutter das Finale kaum abwarten. "Wer hat heute am meisten Spaß? Wir proben für das große GNTM-Finale morgen", schrieb sie unter den Post.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum mit den besten zehn GNTM-Kandidatinnen

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Februar 2022

