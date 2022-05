Yeliz Koc (28) teilt mal wieder gegen ihren ehemaligen Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) aus. Die Reality-TV-Bekanntheit und der Schauspieler waren im vergangenen Jahr ein Paar. Nach der Trennung lieferten die beiden sich allerdings einen Rosenkrieg, der bis heute andauert. Auch die Familie des Hobbykochs wurde involviert – an seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (57) ließ seine Ex kein gutes Haar. Nun disste Yeliz Jimi aufs Neue!

Momentan flimmert die Brünette bei Kampf der Realitystars über die heimischen Bildschirme. In der Show verteilte sie nun einen ordentlichen Seitenhieb an ihren Ex und deutete an, dass der ein richtiges Muttersöhnchen ist: "Ich mochte die Mutter von Jimi, also Natascha, wirklich gerne – aber als Jimi und ich Probleme hatten, hat sie sich einfach zu sehr eingemischt. Also ich finde, ein Mann sollte auch ein Mann sein, und nicht irgendwie die ganze Zeit den Schatten der Mami im Rücken."

Erst vor wenigen Tagen hatte die 28-Jährige Jimi vorgeworfen, sich nicht für die gemeinsame Tochter Snow Elanie zu interessieren. Auslöser war, dass er Yeliz überall blockiert hatte. Der erklärte die Aktion auf Instagram aber folgendermaßen: "Die Kontaktpause musste gemacht werden, um weiterem Streit aus dem Weg zu gehen, bis wir eine friedliche Lösung gefunden haben."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht im März 2017 in Frankfurt am Main

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

