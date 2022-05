Wird ihm jetzt alles zu viel? Der Name Timothy Hill ist momentan in aller Munde – schließlich soll er der neue Partner an der Seite von Bibi Claßen (29) sein. Am Freitag tauchten plötzlich Fotos auf, die die YouTuberin total vertraut mit dem Sales Manager zeigten. Kurz darauf gab ihr Mann Julian (29) bekannt, dass sich die Influencerin nach 13 gemeinsamen Jahren tatsächlich von ihm getrennt hat. Seitdem wird die zweifache Mutter vielen Followern kritisiert. Kommt Timothy mit dem Druck nicht klar? Sein Instagram-Profil ist plötzlich nicht mehr auffindbar...

Eigentlich war der Hottie bis vor wenigen Stunden noch auf Instagram vertreten. Er hatte knapp über 1000 Follower – und postete regelmäßig Fotos von sich. Auch Bibi zählte zu Timothys Abonnenten. Doch plötzlich scheint sein Social-Media-Account weg zu sein. Ob er ihn wohl wegen der ganzen negativen Fan-Kommentare nun erst einmal deaktiviert hat?

Nachdem die Fotos von der 29-Jährigen und ihrem vermeintlichen neuen Freund an die Öffentlichkeit geraten waren, hatte er genau wie Bibi ziemlich viel Hate von eingefleischten Claßen-Fans bekommen. "Du solltest dich schämen, sie ist verheiratet", hieß es beispielsweise unter einem seiner Beiträge. Daraufhin machte Timothy kurzen Prozess: Er löschte die fiesen Kommentare – und stellte sein Profil auf privat.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2013

Anzeige

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill im November 2019

Anzeige

TikTok / cs.k_ Timothy Hill mit Bibi Claßen am Flughafen Köln-Bonn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de