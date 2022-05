Sie sprechen ganz offen darüber. Die "Little People, Big World"-Stars Zach Roloff (32) und Tori Roloff sind vor Kurzem zum dritten Mal Eltern geworden. Am 30. April erblickte ihr Sohn Josiah Luke Roloff das Licht der Welt. Für die frischgebackene Mutter war das ein besonders emotionaler Moment, da sie erst vor einem Jahr eine Fehlgeburt erlitten hatte. Jetzt teilen die beiden eine Neuigkeit über ihren Sohn: Er ist kleinwüchsig.

Das Paar verriet Us Weekly, dass ihr neugeborenes Kind Achondroplasie hat. "Er ist Josiah. Er hat Achondroplasie, aber er ist nicht Josiah, die Achondroplasie", sagte Zach über seinen Sohn. Achondroplasie ist die gleiche Form des Zwergwuchses, die der TV-Star und die älteren Kinder des Paares, Jackson und Lilah, haben, Tori hingegen leidet nicht an Kleinwuchs. "So, wie ich Tori bin, ich habe braunes Haar", fügte Tori hinzu. "Ich bin keine Brünette – so würde ich mich nicht bezeichnen."

"Für uns ist das ganz normal", erläuterte Tori weiter und zählte die Mitglieder der Familie Roloff auf, die an Achondroplasie leiden. "Wir haben so viele Ressourcen und es gibt viele Eltern da draußen, die nicht die gleichen Ressourcen haben, nicht das gleiche Vertrauen in alles haben, was Zach und ich tun." Wegen ihrer Kinder seien sie definitiv Fürsprecher für kleinwüchsige Menschen.

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit ihren beiden Kindern

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit ihren beiden Kindern

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit einem ihrer Kinder

