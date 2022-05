Heidi Klum (48) ist in Feierlaune! Am Donnerstagabend moderierte das Model das Finale seiner Castingshow Germany's next Topmodel. Nach einer spektakulären Liveshow verkündete die Blondine die Gewinnerin des Wettbewerbs: Lou-Anne (19). Doch nicht nur die Siegerin ging bestens gelaunt aus dem Abend, auch die Model-Mama war in Party-Stimmung. Im Netz gewährte Heidi ihren Fans Einblicke in ihre feuchtfröhliche Sause nach der Ausstrahlung der Finalshow.

In ihrer Instagram-Story repostete die 48-Jährige Clips, die ihre prominenten Gäste Yoncé Banks (28) und Candy Crash (29) zuvor veröffentlicht hatten. In diesen ist zu sehen, wie Heidi ihre sexy Tanzmoves zum Besten gibt. Gut gelaunt schwang die Jurorin mit den Drag Queens auf der After-Show-Party in einem Club ihre Hüften. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (32) ließ die TV-Bekanntheit zudem die Korken knallen und verpasste ihren Gästen eine Champagner-Dusche.

Sowohl mit ihrer ausgelassenen Tanzdarbietung als auch mit ihrem Outfit zog die vierfache Mutter alle Blicke auf sich. Vor allem die funkelnden Glitzerdetails sowie die neongelben Fransen am Saum des halbtransparenten Kleides machten ihren Look zu einem absoluten Hingucker.

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

Instagram / thecandycrash Heidi Klum und Tom Kautlitz bei der GNTM-After-Show-Party

