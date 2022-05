Was ist bei Marcellino Kremers los? Der einstige Love Island-Sieger ist im Netz untergetaucht. Zuletzt hatte der Fitness-Influencer nur Gutes zu verkünden: Im September 2020 machte er beim Promiboxen seine Liebe zu Kampf der Realitystars-Kollegin Dijana Cvijetic (28) öffentlich, danach zeigten sich die beiden stets total verliebt im Internet. Seit ein paar Wochen ist es auf Social Media aber verdächtig ruhig um Marcellino geworden – seine Fans machen sich mittlerweile Sorgen!

Lange hat man auf Instagram nichts mehr von dem Mönchengladbacher gehört. Während seine Freundin Dijana weiter normal Storys postet, lädt Marcellino dort seit einiger Zeit gar nichts mehr hoch. Der letzte Feed-Post ist bereits vom 28. Februar. In den Kommentaren darunter fangen seine Follower mittlerweile an, sich Gedanken darüber zu machen, ob bei ihm alles okay ist: "Kein Lebenszeichen?", "Lebst du?" oder "Du wirst hier vermisst, ich hoffe, es geht dir gut", sind nur drei der besorgten Reaktionen.

Auch Dijana äußert sich bislang nicht dazu, was bei ihrem Marcellino los ist. Die Fans glauben aber daran, dass die Auszeit nichts mit der Partnerschaft der beiden zu tun hat: "An eine Trennung glaube ich nicht, bei beiden stehen sie noch in der Bio drin. Ihre Paarbilder sind auch noch da und sie folgen sich auch. Ich denke mal, er dreht ein Fernsehformat oder nimmt sich eine Auszeit von Social Media. Vielleicht ist es aber auch etwas Familiäres, wer weiß", schrieb eine Userin auf Instagram.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers im August 2021

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Reality-TV-Star

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

