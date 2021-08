Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (27) sind ein echtes Traumpaar! Vergangenen Herbst gaben die beiden Love Island-Stars bekannt, dass sie ein Paar sind. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden Turteltauben nun, dass sich ihre Liebe über das vergangene Jahr in eine Richtung entwickelt habe, die sie nun noch vernarrter ineinander sein lässt als noch zu Beginn. "Es ist tatsächlich so, dass es nicht nur so aussieht, also wir sind auch noch sehr verliebt. Es ist wirklich schön, wir haben uns echt gefunden!", versicherte der gebürtige Mönchengladbacher.

