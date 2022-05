Jimi Blue Ochsenknecht (30) und Laura Marie Geissler zeigen ihre Liebe nun ganz offen! Vor wenigen Monaten gab es bereits die ersten Gerüchte, dass der "Die Wilden Kerle"-Star nach der Trennung von Yeliz Koc (28) wieder in festen Händen ist. Nachdem bereits Kussbilder mit der Rennfahrerin Laura Marie Geissler aufgetaucht waren, teilte er auch endlich selbst intime Fotos. Nun haben sich Jimi und Laura auch endlich zusammen bei einem Event gezeigt!

Am Donnerstag waren Jimi und Laura zu Gast bei den About You Awards in Mailand. Beide hatten ein strahlendes Lächeln im Gesicht, als sie auf dem roten Teppich für die Fotografen posierten. Laura trug ein beiges Oversize-Kleid sowie Stiefel in demselben Ton. Dazu kombinierte sie eine weiße Tasche. Jimi setzte auf ein ähnliches Farbschema und erschien in einem T-Shirt, einer Hose sowie Sneakern in Weiß und rundete das Ganze mit einer hellbraunen Jacke ab.

Jimi und Lauras Liebesglück wird jedoch immer wieder von den Vorwürfen seiner Ex überschattet. Erst vor wenigen Tagen hatte Yeliz den Moderator in ihrer Instagram-Story beschuldigt, sich nicht ausreichend um ihre gemeinsame Tochter zu kümmern – und auch Laura bekam ihr Fett weg. "Was ich auch erschreckend finde, ist, dass seine aktuelle Freundin nicht mal sagt: 'Hey, du hast eine Tochter, kümmer dich doch mal um sie, oder lass uns da gemeinsam hinfahren'", wetterte die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler

Promiflash Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler

